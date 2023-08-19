Ирландские депутаты обрушились на правительство с критикой из-за Украины

Ряд ирландских депутатов Палаты представителей (нижняя палата парламента) подвергли критике правительство страны из-за планов подготовки украинских военных, назвав её нарушением принципа нейтралитета. Об этом сообщает газета Irish Times.

"Предоставление базового обучения обращению с оружием украинским солдатам — это очевидное нарушение нейтралитета", — заявил депутат Пол Мерфи из оппозиционной троцкистской партии "Люди важнее всего".

В свою очередь независимый парламентарий Ниса Хуриган поддержала своего коллегу. Законодатель подчеркнула, что обучение военнослужащих ВСУ боевым навыкам и тактике представляет собой "серьёзное уклонение от длительного обязательства по нейтралитету и поддержанию мира". В Министерстве обороны Ирландии попытались оправдаться, заявив, что программы обучения украинских военных якобы не влияют на политику военного нейтралитета.

При этом стоит отметить, что министр иностранных дел и обороны страны Михол Мартин неоднократно отмечал, что ирландские инструкторы участвуют только в мирных программах обучения ВСУ, например по разминированию местности и оказанию медицинской помощи в боевых условиях. В связи с этим партия "Люди важнее всего" обвинила правительство республики во лжи.