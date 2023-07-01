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1 июля, 07:30

В Ирландии предсказали НАТО мрачный исход конфликта на Украине

Журналист Боуз: НАТО принесёт Украину в жертву любой ценой ради выживания

Североатлантический альянс не сможет пережить победы России в украинском конфликте, поэтому принесёт Незалежную в жертву. Такое заявление сделал ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз в "Твиттере".

"Мир" стал ругательством в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживёт победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой", — написал он.

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На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.

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Светлана Оперук
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