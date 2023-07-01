В Ирландии предсказали НАТО мрачный исход конфликта на Украине
Журналист Боуз: НАТО принесёт Украину в жертву любой ценой ради выживания
Североатлантический альянс не сможет пережить победы России в украинском конфликте, поэтому принесёт Незалежную в жертву. Такое заявление сделал ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз в "Твиттере".
"Мир" стал ругательством в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживёт победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой", — написал он.
На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.
Shutterstock