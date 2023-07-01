Североатлантический альянс не сможет пережить победы России в украинском конфликте, поэтому принесёт Незалежную в жертву. Такое заявление сделал ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз в "Твиттере".

"Мир" стал ругательством в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживёт победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой", — написал он.