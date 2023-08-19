Названа дата окончания купального сезона в Центральной России

Ближайшие три дня, до понедельника включительно, будут последними, когда на территории Центральной России ещё можно будет комфортно искупаться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Купальный сезон завершается. Будут небольшие кратковременные осадки в течение недели. Температура воды уже не будет выше плюс 18 градусов, поэтому понедельник — последний день, когда можно еще комфортно искупаться", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

Помимо этого, специалист добавил, что тепло ещё будет сохраняться на юге Центральной России. Дневные температуры в ближайшие дни останутся на уровне 30 градусов в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях.