В России предложили блокировать счета недобросовестных иностранных компаний

В России предложили блокировать активы бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из страны. С данной инициативой выступил общественный совет Роспотребнадзора, сообщает газета "Известия".

По словам управляющего партнёра аналитического агентства "ВМТ консалт" Екатерины Косаревой, это предложение направлено прежде всего на усложнение жизни недобросовестных участников рынка.

"Данный механизм стоит оценивать прежде всего как "пылесос" для бизнес-сообщества, где часть игроков нарушают правила. Выводить часть средств без уплаты налогов, под видом зарплат нерезидентам или через многократные снятия наличных со счетов — всё это делается в ущерб российской экономике", — пояснила эксперт.

Аналитик уверена, что блокировки благотворно повлияют на ситуацию на рынке и сподвигнут меньше нарушать правила по незаконному выводу средств со счетов организаций. По её словам, самым недобросовестным останется только уйти в тень или они будут вынуждены прибегнуть к белым схемам.

"В любом случае от прозрачности выиграет более конкурентоспособный рынок", – подчеркнула Косарева.