Россия фиксирует намерения британских властей использовать Киев для решения задач и в других регионах мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о подготовке британской внешней разведкой MI6 диверсионного отряда украинских боевиков.

"С учётом того, что MI6 в лице её руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлечённостью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира", — приводит слова Захаровой РИА "Новости".

В том числе, по словам дипломата, речь идёт о бывших колониях Великобритании. Власти Соединённого Королевства продолжают цепляться за своё колониальное наследие, подчеркнула Захарова, отметив, что основу политики Лондона в Африке можно описать фразой известного британского колониалиста Сесила Родса – "Империя – это вопрос желудка". При этом расплачиваться за реализацию амбиций британских неоколониалистов на африканском континенте будут африканцы и украинцы, считает представитель МИД.

Захарова сравнила нынешний киевский режим с "нацистскими прихвостнями" Бандерой, Шухевичем и их приспешниками, которые убивали и умирали тоже совсем не за интересы Украины, а ради своих европейских хозяев.