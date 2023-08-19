Россиянам рассказали, как выбрать удобный школьный рюкзак к учебному году

В пресс-службе "Роскачества" рассказали, как выбрать удобный рюкзак к учебному году. Так, там отметили, что лямки должны быть прочно закреплены и регулироваться по длине.

"Один из ремней должен иметь разъём, благодаря которому будет проще надевать и снимать рюкзак, при этом пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребёнок не травмировался и не порвал одежду", — рассказали специалисты в беседе с RT.

В организации добавили, что на школьном рюкзаке также должна быть маркировка о том, для какого возраста предназначен товар. Изделие может быть не предназначено для ребёнка в случае, если на нём не указаны назначение и возраст. Чтобы наверняка убедиться, что рюкзак подходит для школьника, можно запросить у продавца документ о соответствии. Он обязан предъявить такой сертификат, подчеркнули в "Роскачестве".