Байден упустил шанс на переговоры с Россией, заявили в США

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена могла упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией. Такое мнение выразил неназванный американский чиновник, слова которого приводит Politico.

"Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров", — сказал чиновник.

Собеседник издания отметил, что в Вашингтоне всё больше осознают, какая ситуация складывается с контрнаступлением ВСУ. Вместе с тем, по его словам, высокопоставленные американские лица не считают это ошибкой.