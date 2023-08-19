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19 августа, 03:58

Байден упустил шанс на переговоры с Россией, заявили в США

Politico: В США заявили об упущенном шансе на ранние мирные переговоры с Россией

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена могла упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Россией. Такое мнение выразил неназванный американский чиновник, слова которого приводит Politico.

"Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров", — сказал чиновник.

Собеседник издания отметил, что в Вашингтоне всё больше осознают, какая ситуация складывается с контрнаступлением ВСУ. Вместе с тем, по его словам, высокопоставленные американские лица не считают это ошибкой.

Зачем ЦРУ подставляет Белый дом и как это связано с мирными переговорами по Украине

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время не просматривается перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине. При этом, по словам дипломата, западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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