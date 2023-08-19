В Минобороны назвали сроки появления российского смартфона, который будет не хуже иностранных

К концу этого года либо в начале следующего в России могут появиться отечественные смартфоны, которые целиком заменят функции зарубежных. Об этом рассказал на форуме "Армия-2023" замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин.

"На выставке инновационного технополиса "Эра" на форуме "Армия-2023" есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года – начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства", — пояснил Лишин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что существующим устройствам не хватает банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако российские смартфоны уже способны обеспечивать базовый функционал вроде звонков, мессенджеров и офисных продуктов. Лишин предположил, что российский смартфон будет дешевле, чем топовые модели Apple, однако чуть дороже, чем модели Samsung. По словам представителя Минобороны, на первом этапе необходима поддержка государства, чтобы производство окупилось.