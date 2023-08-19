Украинские военные застряли в Германии из-за танков Abrams

Украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не смогут вернуться на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву боевые машины не будут готовы к отправке. Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

По словам военного, около 200 бойцов ВСУ завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения, после чего должны вернуться на тренировочный полигон Графенвёр. Предполагается, что их дополнительная подготовка продлится до осени.

"Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк... не будет готов", — приводит слова О'Доннелла Business Insider.