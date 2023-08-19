Регион

Уведомления отключены

19 августа, 04:35

Украинские военные застряли в Германии из-за танков Abrams

ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, но пока не смогут вернуться на Украину

Украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в Германии, однако они не смогут вернуться на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву боевые машины не будут готовы к отправке. Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

По словам военного, около 200 бойцов ВСУ завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения, после чего должны вернуться на тренировочный полигон Графенвёр. Предполагается, что их дополнительная подготовка продлится до осени.

"Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк... не будет готов", — приводит слова О'Доннелла Business Insider.

Почему США поставят Киеву танки М1 Аbrams без урановой брони

Почему США поставят Киеву танки М1 Аbrams без урановой брони

Ранее Лайф писал, что Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams, их должны доставить к осени. Технику отправят в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров