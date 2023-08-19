Немецкий генерал раскрыл слабое место ВСУ

ВСУ потеряли большое количество сержантов и офицеров, и это сильно волнует украинцев, заявил генерал немецкой армии Андреас Марлоу на полигоне Клитц в Германии, где проходят обучение военные из Незалежной.

"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что сильнее всего волнует украинцев, так как профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — приводит слова военного Бундесвера Reuters.