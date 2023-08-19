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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 05:13
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Немецкий генерал раскрыл слабое место ВСУ

Генерал Бундесвера Марлоу: Украинцев волнуют большие потери среди офицеров ВСУ

ВСУ потеряли большое количество сержантов и офицеров, и это сильно волнует украинцев, заявил генерал немецкой армии Андреас Марлоу на полигоне Клитц в Германии, где проходят обучение военные из Незалежной.

"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что сильнее всего волнует украинцев, так как профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — приводит слова военного Бундесвера Reuters.

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Украинские военные застряли в Германии из-за танков Abrams

Ранее помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что украинские войска с начала контрнаступления безвозвратно потеряли уже свыше 40 тысяч бойцов. Он напомнил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако противнику, по сути, до сих пор нечем хвастаться, кроме огромных потерь в живой силе и западной технике.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Кузьма Спирин
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