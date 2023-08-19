Немецкий генерал раскрыл слабое место ВСУ
Генерал Бундесвера Марлоу: Украинцев волнуют большие потери среди офицеров ВСУ
ВСУ потеряли большое количество сержантов и офицеров, и это сильно волнует украинцев, заявил генерал немецкой армии Андреас Марлоу на полигоне Клитц в Германии, где проходят обучение военные из Незалежной.
"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что сильнее всего волнует украинцев, так как профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", — приводит слова военного Бундесвера Reuters.
Ранее помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что украинские войска с начала контрнаступления безвозвратно потеряли уже свыше 40 тысяч бойцов. Он напомнил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако противнику, по сути, до сих пор нечем хвастаться, кроме огромных потерь в живой силе и западной технике.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov