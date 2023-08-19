WSJ: Производитель Jacobs приостановит продажи ряда брендов в РФ

Компания JDE Peet's — производитель кофе Jacobs — приостановит продажу ряда брендов в России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора организации Фабьена Симона. Речь идёт, в частности, о Tassimo и Moccona.

"Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona", — цитирует его издание.

Кроме того, по словам Симона, уже до конца года бренд Jacobs поменяют в России на новый — Monarch.