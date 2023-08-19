Хорхе Карраскаль близок к переходу из ЦСКА в "Динамо"

Московские ЦСКА и "Динамо" согласовали трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, пишет "Чемпионат" со ссылкой на два осведомлённых источника. Утверждается, что сторонам осталось обсудить "последние детали".

В нынешнем сезоне Карраскаль не провёл ни одного матча в составе команды, с ней соглашение у 25-летнего футболиста рассчитано до июня 2026 года. В прошлом сезоне колумбиец забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.