В Дзержинске женщина на авто насмерть сбила 6-летнюю девочку

В Дзержинске Нижегородской области женщина на авто сбила двух детей шести и семи лет, один из них скончался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В Дзержинске женщина сбила двух малолетних детей. Видео © VK / Новости Нижнего Новгорода

Смертельное ДТП произошло вечером 17 августа на проспекте Ленина. Женщина управляла Opel Astra и совершила наезд на детей. Причины аварии сейчас устанавливаются. На публикуемых в Сети кадрах видно, что девочка осталась лежать на проезжей части, врачи переносят её в машину скорой помощи. А пострадавший мальчик смог самостоятельно подняться, он сидит на бордюре, его также госпитализировали.

"Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице", — уточнили в областном МВД.