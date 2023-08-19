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19 августа, 07:27

В Дзержинске женщина на авто насмерть сбила 6-летнюю девочку

Женщина сбила двух малолетних детей в Нижегородской области, один из них умер

В Дзержинске Нижегородской области женщина на авто сбила двух детей шести и семи лет, один из них скончался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В Дзержинске женщина сбила двух малолетних детей. Видео © VK / Новости Нижнего Новгорода

Смертельное ДТП произошло вечером 17 августа на проспекте Ленина. Женщина управляла Opel Astra и совершила наезд на детей. Причины аварии сейчас устанавливаются. На публикуемых в Сети кадрах видно, что девочка осталась лежать на проезжей части, врачи переносят её в машину скорой помощи. А пострадавший мальчик смог самостоятельно подняться, он сидит на бордюре, его также госпитализировали.

"Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Позднее девочка скончалась в больнице", — уточнили в областном МВД.

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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