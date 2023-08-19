Боррель не верит, что отказ Запада от военной помощи Украине приведёт к миру
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не верит в возможность урегулирования конфликта путём отказа Запада от военной помощи Украине.
"Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведёт к миру", — сказал он в интервью El Pais.
По словам дипломата, Европа делает всё возможное для проведения мирных переговоров, по итогам которых будет признано наличие "агрессора и пострадавшего". Причём, уверен он, начало спецоперации только подтолкнуло Украину к ЕС, так как в обратном случае на её евроинтеграцию ушли бы годы.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, на данный момент не просматривается перспектив для переговоров по Украине. По его словам, Запад активно подталкивает Киев к повышению ставок.
ТАСС / ЕРА /JULIEN WARNAND