Боррель не верит, что отказ Запада от военной помощи Украине приведёт к миру

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не верит в возможность урегулирования конфликта путём отказа Запада от военной помощи Украине.

"Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведёт к миру", — сказал он в интервью El Pais.

По словам дипломата, Европа делает всё возможное для проведения мирных переговоров, по итогам которых будет признано наличие "агрессора и пострадавшего". Причём, уверен он, начало спецоперации только подтолкнуло Украину к ЕС, так как в обратном случае на её евроинтеграцию ушли бы годы.