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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 08:13
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Боррель не верит, что отказ Запада от военной помощи Украине приведёт к миру

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не верит в возможность урегулирования конфликта путём отказа Запада от военной помощи Украине.

"Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведёт к миру", сказал он в интервью El Pais.

По словам дипломата, Европа делает всё возможное для проведения мирных переговоров, по итогам которых будет признано наличие "агрессора и пострадавшего". Причём, уверен он, начало спецоперации только подтолкнуло Украину к ЕС, так как в обратном случае на её евроинтеграцию ушли бы годы.

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Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, на данный момент не просматривается перспектив для переговоров по Украине. По его словам, Запад активно подталкивает Киев к повышению ставок.

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ТАСС / ЕРА /JULIEN WARNAND

Матвей Константинов
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