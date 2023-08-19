Врач рассказал о пользе и вреде пляжного отдыха для пенсионеров

В жару лучше всего проводить время у водоёма, особенно это касается пожилых людей, однако им следует дозировано принимать солнечные ванны. Об этом "Газете.ru" рассказал врач – гериатр-невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новосёлов.

"Купание помогает уменьшить вредное воздействие жары на сердце и организм в целом. Но нужно соблюдать предосторожности: не пить алкоголь и не перегреваться. Кроме того, для пожилых людей опасно избыточное воздействие солнца", — пояснил он.

По его словам, пенсионерам не следует забывать про солнцезащитные очки и панамы, а также нужно использовать специальные крема от загара. Всё это поможет избежать теплового удара и развития рака кожи. Новосёлов отметил, что часто пожилые люди приходят на пляж, чтобы присматривать за внуками. В такой ситуации высок риск забыть о себе и своём здоровье. Врач посоветовал внимательно отслеживать своё состояние и просить помощи у близких в случае необходимости.