ФСБ задержала в ЛНР женщину, информировавшую ВСУ о дислокации ВС России
Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации ВС РФ и Народной милиции ЛНР. На распространённых ведомством кадрах — задержание и допрос вражеского информатора.
Допрос и задержание вражеского информатора в ЛНР. Видео © УФСБ ЛНР / Телеканал "Звезда"
По данным ФСБ, женщина вела противоправную деятельность с августа 2022 года. Собранные сведения она в дальнейшем передала "иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации". По словам задержанной, сразу после захода российских военнослужащих в её населённый пункт она испытывала к ним неприязнь, в связи с чем и решилась на преступление.
"Я на тот момент понимала, что туда может прилететь ракета — и могут погибнуть гражданские. Сейчас я считаю, что неправильно поступила", — призналась женщина.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", следствие продолжается.
А в Псковской области задержали гражданина Украины, который по заданию СБУ должен был собирать данные о российских пограничниках и своих соотечественниках, сотрудничающих с правоохранительными органами РФ. Свою работу он выполнить не успел.
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