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Опубликовано 19 августа 2023, 09:11
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ФСБ задержала в ЛНР женщину, информировавшую ВСУ о дислокации ВС России

Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации ВС РФ и Народной милиции ЛНР. На распространённых ведомством кадрах — задержание и допрос вражеского информатора.

Допрос и задержание вражеского информатора в ЛНР. Видео © УФСБ ЛНР / Телеканал "Звезда"

По данным ФСБ, женщина вела противоправную деятельность с августа 2022 года. Собранные сведения она в дальнейшем передала "иностранному государству для использования против безопасности Российской Федерации". По словам задержанной, сразу после захода российских военнослужащих в её населённый пункт она испытывала к ним неприязнь, в связи с чем и решилась на преступление.

"Я на тот момент понимала, что туда может прилететь ракета — и могут погибнуть гражданские. Сейчас я считаю, что неправильно поступила", призналась женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", следствие продолжается.

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Матвей Константинов
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