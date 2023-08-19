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19 августа, 10:02

Игрок "Металлурга" не оплатил счёт и едва не откусил палец полицейскому в московском кафе

Хоккеист-любитель не оплатил счёт и укусил полицейского в московском кафе

<p>Артём Мелкумов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55791" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Артём Мелкумов. Фото © t.me / SHOT

В центре Москвы хоккеист-любитель в нетрезвом состоянии отказался платить по счёту в кафе "Кружка", а прибывшего полицейского укусил за палец. О случившемся пишет SHOT.

27-летний форвард команд "Марьинские кабанчики" и "Металлург" Артём Мелкумов отдыхал с друзьями в столичном заведении. Мужчина напился, а когда принесли счёт, то не стал по нему платить. Сотрудники кафе вызвали полицию. Однако хоккеист начал агрессивно себя вести: пытался ударить стражей порядка, хватал их за руки и не реагировал на просьбы угомониться.

Полицейским пришлось прибегнуть к наручникам, чтобы доставить Мелкумова в участок. Но форвард добровольно сдаваться не собирался и укусил 26-летнего правоохранителя, которому потребовалась помощь медиков из-за рваной раны. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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Ранее сообщалось, что полицейские конфисковали ружьё у нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина за стрельбу в неположенном для этого месте в Новгородской области.

Татьяна Миссуми
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