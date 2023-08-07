"Я тебя зарежу": Избившая мальчика жена хоккеиста Макарова угрожала убийством его матери

Жена бывшего хоккеиста уфимского клуба "Салават Юлаев" Константина Макарова угрожает зарезать женщину, с которой уже конфликтовала весной, когда избила её шестилетнего сына. Кадры разборок в присутствии полицейского публикует местный телеграм-канал "Честно говоря".

Буйная жена хоккеиста Макарова угрожает зарезать женщину при полицейском. Видео © Telegram / Честно говоря | Новости Уфы и Башкирии

"Если ты ещё раз выйдешь во двор, я тебя зарежу. Поняла?" — кричит в подъезде жилого дома буйная женщина, которую не смущает даже присутствие сотрудника полиции.

В ходе разговора она покрывает присутствующих оскорблениями и обещает распылить газовый баллончик даже в правоохранителя. В итоге после агрессивного поведения её поместили в спецприёмник, однако через полутора суток жена хоккеиста вышла на свободу и вновь продолжила терроризировать семью с маленьким мальчиком.