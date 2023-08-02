Потерял сознание, очнулся — амнезия: Чемпион Шабалкин обвинил рабочих в жестоком избиении толпой

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин, госпитализированный с черепно-мозговой травмой после избиения, поделился своей версией произошедшего. Комментарий спортсмена публикует телеграм-канал SHOT.

По словам Шабалкина, 1 августа, когда он приехал проконтролировать работу на своём строительном объекте, у него возник конфликт с подрядчиком — Спартаком Бабаяном. Спортсмен выразил недовольство тем, что обговоренный объём работ не сделан и сумма сметы завышена, сказал, что у него есть видеодоказательства недобросовестности рабочих. Разозлённый Бабаян набросился на него с кулаками. Никите пришлось пойти в кафе, чтобы смыть кровь, но туда прибежали Бабаян и ещё несколько рабочих и вновь стали его избивать уже толпой. В результате баскетболист потерял сознание и не помнит, кто вызвал скорую и что происходило дальше.

Сейчас Шабалкин приходит в себя после травм и хочет, чтобы полиция наказала виновных. По его словам, он не желает возвращения лихих 90-х, всё должно решаться по закону, тем более что "жизнь гораздо дороже, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор".