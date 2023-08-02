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2 августа, 18:37

Потерял сознание, очнулся — амнезия: Чемпион Шабалкин обвинил рабочих в жестоком избиении толпой

SHOT: Избитый баскетболист Никита Шабалкин рассказал о конфликте с рабочими

<p>Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55064" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин. Фото © SHOT

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин, госпитализированный с черепно-мозговой травмой после избиения, поделился своей версией произошедшего. Комментарий спортсмена публикует телеграм-канал SHOT.

По словам Шабалкина, 1 августа, когда он приехал проконтролировать работу на своём строительном объекте, у него возник конфликт с подрядчиком — Спартаком Бабаяном. Спортсмен выразил недовольство тем, что обговоренный объём работ не сделан и сумма сметы завышена, сказал, что у него есть видеодоказательства недобросовестности рабочих. Разозлённый Бабаян набросился на него с кулаками. Никите пришлось пойти в кафе, чтобы смыть кровь, но туда прибежали Бабаян и ещё несколько рабочих и вновь стали его избивать уже толпой. В результате баскетболист потерял сознание и не помнит, кто вызвал скорую и что происходило дальше.

Появилась новая версия в деле с избиением баскетболиста Шабалкина

Появилась новая версия в деле с избиением баскетболиста Шабалкина

Сейчас Шабалкин приходит в себя после травм и хочет, чтобы полиция наказала виновных. По его словам, он не желает возвращения лихих 90-х, всё должно решаться по закону, тем более что "жизнь гораздо дороже, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор".

Напомним, в Московской области жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу 2007 года Никиту Шабалкина. На 36-летнего спортсмена напали в деревне Голиково. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Ранее уже сообщалось, что баскетболиста могли избить рабочие, которые занимались строительством коттеджа на его подмосковном участке. При этом сами нападавшие заявили, что Шабалкин набросился на них первым.

Лариса Сафронова
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