Появилась новая версия в деле с избиением баскетболиста Шабалкина
SHOT: Баскетболист Никита Шабалкин мог пострадать в драке с хозяином автомойки
Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин, которого избили в Подмосковье, мог пострадать от рук хозяина местной автомойки, пишет SHOT. По одной из версий, спортсмен сам был зачинщиком драки, поэтому сейчас не хочет ничего комментировать.
Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин находится в больнице после избиения в Подмосковье. Видео © SHOT
Как уточняет телеграм-канал, конфликт возник, когда Шабалкин был в кафе в коттеджном посёлке Family Club в Химках. Он что-то не поделил с хозяином автомойки, после чего получил травмы и попал в больницу. Бизнесмен написал на спортсмена встречное заявление в полицию.
Напомним, ранее стало известно, что в Московской области жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу 2007 года Никиту Шабалкина. На 36-летнего спортсмена напали в деревне Голиково. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Ранее уже сообщалось, что баскетболиста могли избить рабочие, которые занимались строительством коттеджа на его подмосковном участке. При этом сами нападавшие заявили, что Шабалкин набросился на них первым.