Появилась новая версия в деле с избиением баскетболиста Шабалкина

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, заслуженный мастер спорта Никита Шабалкин, которого избили в Подмосковье, мог пострадать от рук хозяина местной автомойки, пишет SHOT. По одной из версий, спортсмен сам был зачинщиком драки, поэтому сейчас не хочет ничего комментировать.

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин находится в больнице после избиения в Подмосковье. Видео © SHOT

Как уточняет телеграм-канал, конфликт возник, когда Шабалкин был в кафе в коттеджном посёлке Family Club в Химках. Он что-то не поделил с хозяином автомойки, после чего получил травмы и попал в больницу. Бизнесмен написал на спортсмена встречное заявление в полицию.