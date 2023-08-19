Регион

Уведомления отключены

19 августа, 10:20

В Москве 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке ТЦ

Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали из "Ашана" на Кантемировской в Москве из-за пожара на подземном паркинге. Как пишет Mash, его уже потушили. Пострадавших нет.

В Москве 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке. Видео © Mash

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, что пламя охватило одну из припаркованных машин. Оно вырывается из неё вспышками.

Владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры арестовали на два месяца

Владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры арестовали на два месяца

Лайф писал о пожаре в гипермаркете в Усть-Илимске Иркутской области. Он распространился на площади в 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров