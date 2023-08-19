В Москве 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке ТЦ

Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали из "Ашана" на Кантемировской в Москве из-за пожара на подземном паркинге. Как пишет Mash, его уже потушили. Пострадавших нет.

В Москве 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке. Видео © Mash

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, что пламя охватило одну из припаркованных машин. Оно вырывается из неё вспышками.