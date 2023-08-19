Минобороны РФ: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

"Сегодня, около 10:00 мск, киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате атаки на стоянке для самолётов начался пожар, который был оперативно потушен. Однако одно воздушное судно всё же успело получить повреждения. В Минобороны добавили, что дрон был обнаружен расчётом поста внешнего наблюдения аэродрома, после чего военные сбили его из стрелкового оружия. Пострадавших в результате террористической атаки нет.