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19 августа, 10:14
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Минобороны РФ: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Украинские войска ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Для атаки использовался дрон коптерного типа, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, около 10:00 мск, киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате атаки на стоянке для самолётов начался пожар, который был оперативно потушен. Однако одно воздушное судно всё же успело получить повреждения. В Минобороны добавили, что дрон был обнаружен расчётом поста внешнего наблюдения аэродрома, после чего военные сбили его из стрелкового оружия. Пострадавших в результате террористической атаки нет.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные отбили атаку украинского морского дрона, который пытался нанести удар по кораблям Черноморского флота неподалёку от Севастополя.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Максим Плетнёв
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