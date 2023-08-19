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19 августа, 10:45

В московском Центре акушерства им. Кулакова сработала пожарная сигнализация

В одном из зданий московского Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в подвале семиэтажного здания.

Подчёркивается, что медицинский персонал и пациенты были размещены в соседних корпусах. Данных о пострадавших не поступало. Спасатели уже работают на месте происшествия.

Мощный пожар охватил крупный гипермаркет в Иркутской области

Мощный пожар охватил крупный гипермаркет в Иркутской области

Другой пожар произошёл на подземной парковке одного из гипермаркетов. Огонь охватил стоящий автомобиль. Порядка 2,5 тысячи человек были эвакуированы.

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Матвей Константинов
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