В московском Центре акушерства им. Кулакова сработала пожарная сигнализация

В одном из зданий московского Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в подвале семиэтажного здания.

Подчёркивается, что медицинский персонал и пациенты были размещены в соседних корпусах. Данных о пострадавших не поступало. Спасатели уже работают на месте происшествия.