В московском Центре акушерства им. Кулакова сработала пожарная сигнализация
В одном из зданий московского Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова сработала пожарная сигнализация. Как сообщили в ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в подвале семиэтажного здания.
Подчёркивается, что медицинский персонал и пациенты были размещены в соседних корпусах. Данных о пострадавших не поступало. Спасатели уже работают на месте происшествия.
Другой пожар произошёл на подземной парковке одного из гипермаркетов. Огонь охватил стоящий автомобиль. Порядка 2,5 тысячи человек были эвакуированы.
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