Босого мужчину без пальцев на ноге нашли с проломленной головой в Петербурге

Мужчину без пальцев на одной из ног нашли лежащим без сознания у частного дома на улице Полевой в Колпине. Об этом сообщил Telegram-канал "78 | Новости".

По информации канала, утром 18 августа местный дворник сообщил полиции, что на улице у одного из домов лежит без чувств мужчина среднего возраста. Он был одёт в футболку и спортивные штаны, но без обуви — в одних носках. На его левой ноге не было пальцев.

Пострадавшего увезли в больницу, сейчас он в реанимации, врачи диагностировали у него закрытую травму черепа. Полиция проводит расследование происшествия, личность мужчины выясняется.