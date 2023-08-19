Регион

Уведомления отключены

19 августа, 09:08

Подозреваемого в убийстве девушки в Воронеже нашли обгоревшим и без сознания

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве фитнес-тренера в подъезде

<p>Подозреваемый в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже. Обложка © Telegram / SHOT

В Воронеже задержали по подозрению в убийстве фитнес-инструктора её бывшего возлюбленного Андрея Коченкова. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, подозреваемого с ожогами тела и без сознания обнаружили полицейские в центре города. Мужчину госпитализировали.

В Екатеринбурге убили аспиранта УрФУ из Габона

В Екатеринбурге убили аспиранта УрФУ из Габона

Напомним, в Воронеже в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой было найдено тело 28-летней фитнес-инструктора с перерезанным горлом. В убийстве заподозрили её поклонника, которого девушка ранее отвергла.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров