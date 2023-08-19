Подозреваемого в убийстве девушки в Воронеже нашли обгоревшим и без сознания
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве фитнес-тренера в подъезде
Подозреваемый в убийстве фитнес-инструктора в Воронеже. Обложка © Telegram / SHOT
В Воронеже задержали по подозрению в убийстве фитнес-инструктора её бывшего возлюбленного Андрея Коченкова. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, подозреваемого с ожогами тела и без сознания обнаружили полицейские в центре города. Мужчину госпитализировали.