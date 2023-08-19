ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и области с помощью БПЛА

На подлёте к Москве уничтожен украинский беспилотник с помощью российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в тексте.

Средства ПВО обнаружили летящий вражеский дрон, после чего система РЭБ вывела устройство из-под контроля оператора. Аппарат упал в безлюдном месте рядом с деревней Путилково Красногорского района.