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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 11:55
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ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и области с помощью БПЛА

Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ около подмосковного Красногорска

На подлёте к Москве уничтожен украинский беспилотник с помощью российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", говорится в тексте.

Средства ПВО обнаружили летящий вражеский дрон, после чего система РЭБ вывела устройство из-под контроля оператора. Аппарат упал в безлюдном месте рядом с деревней Путилково Красногорского района.

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Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Никто не пострадал.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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