ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и области с помощью БПЛА
Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ около подмосковного Красногорска
На подлёте к Москве уничтожен украинский беспилотник с помощью российских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — говорится в тексте.
Средства ПВО обнаружили летящий вражеский дрон, после чего система РЭБ вывела устройство из-под контроля оператора. Аппарат упал в безлюдном месте рядом с деревней Путилково Красногорского района.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Никто не пострадал.
VK / Минобороны России