Демон Валака из "Проклятия монахини" пытается засудить Warner Bros.

Актриса Бонни Ааронс, сыгравшая принимавшего обличие монахини демона Валака в фильмах ужасов "Заклятие – 2" и "Проклятие монахини", подала в суд на компанию Warner Bros. Pictures. Об этом сообщил портал ComicBook.

Исполнительница роли антагониста убеждена, что киностудия утаила прибыль, полученную благодаря образу зловещей монахини. По мнению Ааронс, Warner Bros. и её "дочки" — New Line Cinema и Scope Productions — нарушили условия заключённого с актрисой контракта и недоплатили причитающуюся ей по закону долю от продажи товаров, связанных с её образом в "Проклятии монахини".

Гонорар актрисы за съёмки в "Проклятии монахини" составил 71,5 тысячи долларов. Помимо этого, ей заплатили 175 тысяч долларов в качестве премии за кассовый успех картины, которая заработала в прокате 365,6 миллиона долларов. Бонни Ааронс появится в сиквеле — "Проклятие монахини – 2", его премьера в США назначена на 8 сентября 2023 года. Помимо своей роли в истории о демоне в облике монахини актриса играла эпизодических персонажей в фильмах "Малхолланд Драйв", "Затащи меня в ад", а также "Дамер vs Гейси".