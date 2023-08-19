Демон Валака из "Проклятия монахини" пытается засудить Warner Bros.
Актриса Ааронс из "Проклятия монахини" судится с Warner Bros. из-за гонорара
Кадр из фильма "Проклятие монахини". Обложка © kinopoisk.ru
Актриса Бонни Ааронс, сыгравшая принимавшего обличие монахини демона Валака в фильмах ужасов "Заклятие – 2" и "Проклятие монахини", подала в суд на компанию Warner Bros. Pictures. Об этом сообщил портал ComicBook.
Исполнительница роли антагониста убеждена, что киностудия утаила прибыль, полученную благодаря образу зловещей монахини. По мнению Ааронс, Warner Bros. и её "дочки" — New Line Cinema и Scope Productions — нарушили условия заключённого с актрисой контракта и недоплатили причитающуюся ей по закону долю от продажи товаров, связанных с её образом в "Проклятии монахини".
Гонорар актрисы за съёмки в "Проклятии монахини" составил 71,5 тысячи долларов. Помимо этого, ей заплатили 175 тысяч долларов в качестве премии за кассовый успех картины, которая заработала в прокате 365,6 миллиона долларов. Бонни Ааронс появится в сиквеле — "Проклятие монахини – 2", его премьера в США назначена на 8 сентября 2023 года. Помимо своей роли в истории о демоне в облике монахини актриса играла эпизодических персонажей в фильмах "Малхолланд Драйв", "Затащи меня в ад", а также "Дамер vs Гейси".
На днях стало известно, что австралийская актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в картине режиссёра Греты Гервиг "Барби", получит примерно 50 млн долларов благодаря рекордным кассовым сборам. Общая сумма её гонорара состоит из двух частей: сами съёмки в картине и процент с кассовых сборов, уже превысивших миллиард долларов.