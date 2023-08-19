Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на территории детского дома в ЛНР
Четыре человека пострадали от взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната в ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
"Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали четыре человека", — говорится в опубликованном сообщении.
Кто и зачем взорвал гранату, неизвестно. Подробности инцидента не приводятся.
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