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19 августа, 12:25

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на территории детского дома в ЛНР

Четыре человека пострадали от взрыва ручной гранаты на территории детского дома-интерната в ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

"Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали четыре человека", говорится в опубликованном сообщении.

Кто и зачем взорвал гранату, неизвестно. Подробности инцидента не приводятся.

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Лайф рассказывал, как в парке подмосковного Королёва перебравший с алкоголем мужчина угрожал взорвать людей гранатой. Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира. Граната оказалась учебной.

Обложка ©

Unsplash / Sven Verweij

Матвей Константинов
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