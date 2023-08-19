Врач озвучила три главных последствия самолечения

Россияне всё чаще занимаются самолечением, пытаясь поставить себе диагноз по материалам в Интернете, однако в конечном итоге это приводит к плачевным последствиям. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"В Сети можно найти материалы, которые якобы проясняют ситуацию. Но люди не понимают, что существуют неспецифические симптомы, которые характерны сразу для целых групп болезней. И оценить реальное состояние без врачебного опыта в таком случае очень сложно", — пояснила она.

Врач назвала три главных результата самолечения. Во-первых, упущенное время. Иногда врач уже не в силах помочь, потому что человек обратился к нему слишком поздно. Во-вторых, устойчивость к медикаментам. Назначая себе препараты и дозировки, можно столкнуться с тем, что наступит временное облегчение, но потом болезнь ударит с новой силой. В-третьих, вред здоровью от препаратов, которые применялись без показаний.

Доктор отметила, что сегодня стало модно "лечить". В Сети появились сотни псевдоспециалистов без медицинского образования, которые советуют то БАДы, то витамины, то ставят диагнозы на онлайн-консультациях. Как итог — в России выросло число случаев болезни печени из-за приёма препаратов, которые абсолютно были не нужны человеку.