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19 августа, 12:57

Напавших на журналистов в Москве "профессиональных соседей" отправили в СИЗО

СК: Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, отправили в СИЗО

<p>Заседание суда по делу о нападении на журналистов в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Столичный СК"</p>

Заседание суда по делу о нападении на журналистов в Москве. Обложка © Telegram / "Столичный СК"

Двух мужчин, избивших журналистов ВГТРК из-за нежелания фигурировать в репортаже о "профессиональных соседях", отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, вчера, 18 августа, журналисты ВГТРК прибыли в один из домов по улице Касимовской в Москве для съёмок репортажа о "профессиональных соседях" — квартирных рейдерах. Однако двое мужчин не пожелали попадать в кадр и применили против сотрудников СМИ физическую силу. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Матвей Константинов
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