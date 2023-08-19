Напавших на журналистов в Москве "профессиональных соседей" отправили в СИЗО

Двух мужчин, избивших журналистов ВГТРК из-за нежелания фигурировать в репортаже о "профессиональных соседях", отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, вчера, 18 августа, журналисты ВГТРК прибыли в один из домов по улице Касимовской в Москве для съёмок репортажа о "профессиональных соседях" — квартирных рейдерах. Однако двое мужчин не пожелали попадать в кадр и применили против сотрудников СМИ физическую силу. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".