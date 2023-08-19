Главу разведки Словакии Алача задержали по обвинению в превышении полномочий

Глава разведывательной службы Словакии SIS Михал Алач задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной организации. Об этом пишет aktuality.sk со ссылкой на источники.

Напомним, по данным словацкой полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из бизнесменов, целью которой было влияние на расследование уголовных дел. Первая попытка задержать его и бывшего главу службы Владимира Пчолинского была предпринята ещё в четверг, однако ни того ни другого не оказалось дома.