Главу разведки Словакии Алача задержали по обвинению в превышении полномочий
Глава разведывательной службы Словакии SIS Михал Алач задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной организации. Об этом пишет aktuality.sk со ссылкой на источники.
По данным портала, бывший глава службы Владимир Пчолинский добровольно явился в полицейский участок для дачи показаний.
Напомним, по данным словацкой полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из бизнесменов, целью которой было влияние на расследование уголовных дел. Первая попытка задержать его и бывшего главу службы Владимира Пчолинского была предпринята ещё в четверг, однако ни того ни другого не оказалось дома.
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