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19 августа, 13:23

Главу разведки Словакии Алача задержали по обвинению в превышении полномочий

Глава разведывательной службы Словакии SIS Михал Алач задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной организации. Об этом пишет aktuality.sk со ссылкой на источники.

По данным портала, бывший глава службы Владимир Пчолинский добровольно явился в полицейский участок для дачи показаний.

Напомним, по данным словацкой полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из бизнесменов, целью которой было влияние на расследование уголовных дел. Первая попытка задержать его и бывшего главу службы Владимира Пчолинского была предпринята ещё в четверг, однако ни того ни другого не оказалось дома.

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YouTube / SME

Матвей Константинов
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