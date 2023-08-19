В возрасте 12 лет умер знаменитый мемный пёс Чимс

В Гонконге в возрасте 12 лет после операции на торакоцентез умер знаменитый пёс-мем Чимс породы шиба-ину, следует из сообщения его хозяйки в одной из социальных сетей. По словам девушки, питомцу собирались сделать химиотерапию, но было уже поздно.

"Помни о радости, которую Балтце принёс миру. Шиба-ину с круглым улыбающимся лицом, объединяющим вас и меня, помог многим людям во время пандемии и принёс много радости многим из вас, но теперь его миссия завершена. Я верю, что он свободно летает по небу и ест много вкусной еды со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моём сердце", — добавила она.

По словам хозяйки, все собранные на лечение Чимса пожертвования будут переданы местным благотворительным организациям, занимающимся защитой животных.

Напомним, пёс Чимс стал знаменит несколько лет назад благодаря фото, на котором запечатлён с недовольным и скрюченным лицом.