Врач рассказал, как натренировать сердечно-сосудистую систему с помощью донорства

Донорство крови может стать полезной процедурой для организма человека, поскольку сердечно-сосудистая система доноров "тренируется". Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Дмитрий Платонов.

Он отметил, что доноры могут легче переносить кровопотери. Например, после травм или операций: их организм "натренирован" компенсировать потерю части крови.

"Сердечно-сосудистая система доноров также тренируется во время кроводачи, из-за чего у доноров может быть более здоровая сердечно-сосудистая система и меньший риск развития острого инфаркта миокарда", — отметил врач.

Он добавил, что донорство стимулирует работу костного мозга человека, поскольку из-за этой процедуры ускоряются процессы регенерации клеток крови. Другим плюсом является более частое медицинское обследование. При сдаче крови контролируются её показатели, проводится ЭКГ и осмотр врача.

Медик добавил, что сдача крови в целом безвредна для донора, поскольку количество сдаваемой крови незначимо для общего состояния организма. Кроме того, клеточные элементы крови быстро восстанавливаются. Нежелательные последствия могут быть, но они маловероятны, этот вопрос обязательно обсуждается с врачом.