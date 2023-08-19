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19 августа, 15:17

Мужчина умер во время разборок двух тейпов со стрельбой из-за крепости в Ингушетии

В Ингушетии местные жители устроили конфликт из-за средневековой крепости

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Ингушетии между двумя группами местных жителей произошёл конфликт из-за принадлежности средневековой крепости и её территории. В ситуацию вмешались сотрудники полиции и пресекли дальнейшее выяснение отношений, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошёл в Джейрахском районе. Конфликтующие представители двух тейпов в ходе перепалки даже начали стрелять в воздух. Среди участников спора был пожилой мужчина. Ему резко стало плохо, он скончался от сердечного приступа по пути в больницу.

"Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение", — сказано в сообщении ведомства.

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По факту массового конфликта между кланами также начала проверку прокуратура. Сотрудники устанавливают причины и условия случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ставропольском крае местный житель кинул боевую гранату в дом своего знакомого в ночь после свадьбы, на которой у них произошёл конфликт.

Илья Суриков
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