Мужчина умер во время разборок двух тейпов со стрельбой из-за крепости в Ингушетии

В Ингушетии между двумя группами местных жителей произошёл конфликт из-за принадлежности средневековой крепости и её территории. В ситуацию вмешались сотрудники полиции и пресекли дальнейшее выяснение отношений, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошёл в Джейрахском районе. Конфликтующие представители двух тейпов в ходе перепалки даже начали стрелять в воздух. Среди участников спора был пожилой мужчина. Ему резко стало плохо, он скончался от сердечного приступа по пути в больницу.

"Незамедлительно отреагировавшие сотрудники отделения МВД России по Джейрахскому району и МВД по Республике Ингушетия пресекли нарушение общественного порядка и доставили зачинщиков и активных участников конфликта в отделение", — сказано в сообщении ведомства.

По факту массового конфликта между кланами также начала проверку прокуратура. Сотрудники устанавливают причины и условия случившегося.