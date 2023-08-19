Мошенник Ассабусса выдал себя за красавца-итальянца и выманил у москвички 230 тысяч

Жительница Москвы уплатила штраф за посылку своего итальянского кавалера Джованни Моретти, но оказалось, что это был не штраф, а мужчина был не итальянцем, да и звали его не Джованни, а Ассабусса Ерик Жюниор. Вот только к тому моменту, как женщина это поняла, проходимец уже пропал с деньгами. О ситуации сообщил SHOT.

Неудачный роман выдался у 39-летней москвички, которая познакомилась в Instagram* с красавцем, назвавшимся Джованни Моретти. Они общались несколько месяцев, женщина успела проникнуться доверием к другу по переписке. Похоже, на то и был расчёт: в начале августа Джованни обратился к подруге с просьбой помочь. Ему нужно было, чтобы она получила посылку вместо него, так как сам он уедет из страны и не сможет сделать это в нужное время. Та была рада помочь и отправила ему данные своего паспорта, контактный номер и адрес, получив в ответ трек-номер для якобы отслеживания посылки.

Через несколько дней она выяснила, что посылка попала под арест в Турции и для её получения потребуется уплатить штраф — 230 тысяч рублей. Начав разбираться в ситуации, она вышла на связь с компанией, которая предоставила ей реквизиты для оплаты, где значилось имя Ассабусса Ерик Жюниор. Москвичка не подумала, что это подозрительно, и перевела средства. После этого выяснилось, что посылку нужно ещё и застраховать. Тут дама уже засомневалась и решила написать своему другу с итальянским именем. Тот ответил, что уже давно уехал в южные страны, и пропал.

Осознав, как именно её провели, обманутая искательница любви подала заявление в полицию. Ведётся проверка.

Ранее сегодня Лайф писал, как в Москве мошенники обманули повара из веган-кафе и отправили ему СМС-сообщение с благодарностью за чай в тюрьму. Мужчину обманули, пообещав хорошие чаевые и убедив оплатить заказ за клиента, у которого якобы не было возможности это сделать из-за неработающего интернета.