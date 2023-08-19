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Опубликовано 19 августа 2023, 16:05
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В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина, назвав его "российской рожей"

В Харькове вандалы закрасили мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина

Художница Дина Чмуж белой краской закрасила мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина на стене дома в Харькове. Видео появилось в телеграм-канале "Деколонизация. Украина".

В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина. Видео © t.me / Деколонизация. Украина

"Скажите, ведь хорошо? Спасибо Дине Чмуж за то, что российской рожи больше нет в Харькове", — написано под роликом.

Мурал находился на стене здания на одноимённой улице. Там молодой Есенин был изображён в свойственном ему крестьянском образе. Но, видимо, рожей не вышел. Украинка энергично замазала краской мурал, решив так "победить Россию".

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t.me / Деколонизация. Украина

Татьяна Миссуми
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