В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина, назвав его "российской рожей"
В Харькове вандалы закрасили мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина
Художница Дина Чмуж белой краской закрасила мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина на стене дома в Харькове. Видео появилось в телеграм-канале "Деколонизация. Украина".
В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина. Видео © t.me / Деколонизация. Украина
"Скажите, ведь хорошо? Спасибо Дине Чмуж за то, что российской рожи больше нет в Харькове", — написано под роликом.
Мурал находился на стене здания на одноимённой улице. Там молодой Есенин был изображён в свойственном ему крестьянском образе. Но, видимо, рожей не вышел. Украинка энергично замазала краской мурал, решив так "победить Россию".
Ранее мемориалы российских городов-героев, расположенные на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, закрыли маскировочной сеткой.
t.me / Деколонизация. Украина