В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина, назвав его "российской рожей"

Художница Дина Чмуж белой краской закрасила мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина на стене дома в Харькове. Видео появилось в телеграм-канале "Деколонизация. Украина".

В Харькове закрасили мурал Сергея Есенина. Видео © t.me / Деколонизация. Украина

"Скажите, ведь хорошо? Спасибо Дине Чмуж за то, что российской рожи больше нет в Харькове", — написано под роликом.

Мурал находился на стене здания на одноимённой улице. Там молодой Есенин был изображён в свойственном ему крестьянском образе. Но, видимо, рожей не вышел. Украинка энергично замазала краской мурал, решив так "победить Россию".