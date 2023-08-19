Мужчина погиб при столкновении моторных лодок на Волге
Две моторные лодки столкнулись в Самарской области, есть погибший и пострадавшие
В Самарской области столкнулись две лодки, погиб мужчина. Фото © t.me / Центральное МСУТ СКР
В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, в результате чего погиб мужчина, а 12-летний мальчик и 24-летняя девушка доставлены в больницу с травмами. О случившемся сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
"Днём 19 августа 2023 года на реке вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один мужчина погиб, мальчик 2011 г.р. и девушка 1999 г.р. с травмами доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают причины трагедии. Организована проверка по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл моторная лодка столкнулась с теплоходом-толкачом на реке Волге. В результате погиб один человек. В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу уточнили, что двое местных жителей рыбачили и поздно заметили приближение теплохода-толкача.