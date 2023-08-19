Мужчина погиб при столкновении моторных лодок на Волге

В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, в результате чего погиб мужчина, а 12-летний мальчик и 24-летняя девушка доставлены в больницу с травмами. О случившемся сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"Днём 19 августа 2023 года на реке вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один мужчина погиб, мальчик 2011 г.р. и девушка 1999 г.р. с травмами доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают причины трагедии. Организована проверка по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.