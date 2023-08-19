Регион

Уведомления отключены

19 августа, 17:10

Мужчина погиб при столкновении моторных лодок на Волге

Две моторные лодки столкнулись в Самарской области, есть погибший и пострадавшие

<p>В Самарской области столкнулись две лодки, погиб мужчина. Фото © t.me / <a href="https://t.me/CMSUTSKR/1186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральное МСУТ СКР</a></p>

В Самарской области столкнулись две лодки, погиб мужчина. Фото © t.me / Центральное МСУТ СКР

В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, в результате чего погиб мужчина, а 12-летний мальчик и 24-летняя девушка доставлены в больницу с травмами. О случившемся сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"Днём 19 августа 2023 года на реке вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один мужчина погиб, мальчик 2011 г.р. и девушка 1999 г.р. с травмами доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают причины трагедии. Организована проверка по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Две баржи протаранили подводные ворота Городецкого гидроузла

Две баржи протаранили подводные ворота Городецкого гидроузла

Ранее сообщалось, что в Марий Эл моторная лодка столкнулась с теплоходом-толкачом на реке Волге. В результате погиб один человек. В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу уточнили, что двое местных жителей рыбачили и поздно заметили приближение теплохода-толкача.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров