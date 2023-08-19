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19 августа, 17:30

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозами

В столице в выходные ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщили сегодня на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", — сказано в публикации МЧС России.

Водителям рекомендуется ездить медленнее и держать увеличенную дистанцию от машин спереди, а также воздержаться от резких манёвров: обгона, перестроения и опережения. Также не нужно парковаться около деревьев, а пешеходам — не прятаться под ними от дождя и обходить неустойчивые конструкции.

Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходные

Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходные

Ранее сегодня научрук Гидрометцентра России рассказал о том, какие регионы в ближайшие дни посетит "турецкая" жара. По его словам, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе температура может подняться до отметки 39 градусов.

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Freepik

Юрий Лысенко
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