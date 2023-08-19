Фёдор Емельяненко ушёл с поста президента Союза ММА России
Фёдор Емельяненко. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион РФ по боевому самбо Фёдор Емельяненко по собственному решению ушёл с поста президента Союза ММА России, его обязанности исполняет вице-президент организации Андрей Терентьев. Об этом последний сам рассказал ТАСС.
"Фёдор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности", — подтвердил Терентьев появившиеся в СМИ сведения.
Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году и до 2018 года. В 2022-м он был вновь избран главой организации.
А ранее бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон заявил, что устал от бокса и намерен завершить карьеру в этом виде спорта.