Румынам пообещали, что им не придётся "дрожать от холода" этой зимой

Румынские газовые хранилища наполнены рекордным объёмом голубого топлива. Запасы энергоресурса позволят жителям страны "не дрожать от холода" предстоящей зимой, заверил министр энергетики европейского государства Себастьян Бурдужа.

По его словам, в настоящее время ПХГ заполнены на 83%. К началу сентября этот показатель возрастёт до 90%.

"Мой очень чёткий посыл всем румынам: сохраняйте спокойствие, потому что зимой вы не будете дрожать от холода", — обратился к согражданам Бурдужа в эфире телеканала TVR Info.

Глава министерства добавил, что Бухарест имеет возможность закупить дополнительные объёмы голубого топлива в случае суровой зимы. Энергоресурс будет приобретён у Азербайджана, пояснил он.