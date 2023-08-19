Россия озвучила Британии условия после дерзкой просьбы по налоговым соглашениям

Москва не станет возобновлять налоговые соглашения с недружественными государствами, пока права России не будут восстановлены. Об этом заявил Минфин РФ в ответ на просьбу Лондона отменить приостановку статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения" от 1994 года.

Ведомство напомнило британским коллегам, что государства Коллективного Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции, а также внесли страну в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

"Конвенция о праве международных договоров допускает такую форму, как приостановка соглашений, в том числе их отдельных положений, если права другой страны были нарушены. Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены", — гласит заявление на сайте ведомства.