Стало известно, что поможет предотвратить нарушение кровотока в ногах

Употребление достаточного количества магния с пищей снижает риск развития заболевания периферических артерий, при котором ухудшается кровоснабжение нижних конечностей. Учёные из Шаньдунского медицинского университета (Китай) сделали такой вывод после обследования 5969 человек в возрасте от 40 лет. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One.

Специалистов интересовал лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) — показатель, который отражает соотношение систолического артериального давления в верхних (на уровне плеча) и нижних (на уровне лодыжки) конечностях. У 409 тестируемых выявили ЛПИ ниже 0,9, что говорит об атеросклеротическом заболевании, приводящем к снижению кровотока в ногах и проявляющемся холодной и голубоватой кожей, а при прогрессировании — нарушением подвижности и язвами.

Участники тестирования перечислили все продукты, съеденные ими за последние сутки, и учёные высчитали количество потреблённого магния. В значительных количествах он содержится, например, в орехах, какао, авокадо, морской капусте и брокколи. У людей с нормальным ЛПИ потребление магния составило в среднем 288,30 мг, а у проблемной группы — 244,89 мг, и это ниже рекомендуемого количества.

По мнению учёных, магний способствует расширению сосудов и кровообращению за счёт увеличения периферического артериального кровотока и препятствует отложению кальция в сосудистой стенке. Кроме того, он снижает факторы воспаления, такие как C-реактивный белок, фактор некроза опухоли – альфа и интерлейкин-6.