Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не считает, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

"Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать", — прокомментировал он сообщения о неудачах ВСУ.

По словам главы МИД Незалежной, в Киеве спокойно воспринимают подобные высказывания. Он напомнил, что ранее разные "чиновники, генералы и аналитики" предсказывали, что Украина в феврале 2022 года прекратит своё существование в течение трёх-десяти дней, и сообщил, что страна нуждается "в долгосрочных возможностях, с тем чтобы добиться больше результатов в краткосрочной перспективе".