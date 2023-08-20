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19 августа, 22:02

Кулеба оценил заявления о провале контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба не согласен, что контрнаступление ВСУ провалилось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не считает, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

"Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать", — прокомментировал он сообщения о неудачах ВСУ.

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По словам главы МИД Незалежной, в Киеве спокойно воспринимают подобные высказывания. Он напомнил, что ранее разные "чиновники, генералы и аналитики" предсказывали, что Украина в феврале 2022 года прекратит своё существование в течение трёх-десяти дней, и сообщил, что страна нуждается "в долгосрочных возможностях, с тем чтобы добиться больше результатов в краткосрочной перспективе".

А ранее Лайф писал, что СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о контрнаступе ВСУ. Украине предрекли провал в приближении к Мелитополю и разрушении Крымского моста.

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Telegram / Dmytro Kuleba

Лариса Сафронова
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