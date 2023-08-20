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Опубликовано 19 августа 2023, 22:36
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На Украине заявили о поражении самолётов при старте с аэродрома

Командующий ВВС Украины Олещук: Самолёты обстреливаются при старте с аэродрома

Украинские самолёты терпят поражение при старте с аэродрома. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала "Рада".

По его словам, самолёт ещё не успевает подняться с аэродрома, как оказывается в зоне поражения. Обстрелы идут с земли и с воздуха, каждый украинский борт находится под прицелом пяти-девяти самолётов противника.

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А ранее на Украине признали, что не получат F-16 до конца года. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что на эти самолёты возлагались "большие надежды".

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Лариса Сафронова
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