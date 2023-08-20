На Украине заявили о поражении самолётов при старте с аэродрома
Командующий ВВС Украины Олещук: Самолёты обстреливаются при старте с аэродрома
Украинские самолёты терпят поражение при старте с аэродрома. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала "Рада".
По его словам, самолёт ещё не успевает подняться с аэродрома, как оказывается в зоне поражения. Обстрелы идут с земли и с воздуха, каждый украинский борт находится под прицелом пяти-девяти самолётов противника.
А ранее на Украине признали, что не получат F-16 до конца года. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что на эти самолёты возлагались "большие надежды".
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