На Украине заявили о поражении самолётов при старте с аэродрома

Украинские самолёты терпят поражение при старте с аэродрома. Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала "Рада".

По его словам, самолёт ещё не успевает подняться с аэродрома, как оказывается в зоне поражения. Обстрелы идут с земли и с воздуха, каждый украинский борт находится под прицелом пяти-девяти самолётов противника.