США надеются на помощь зимы из-за "ошеломляющих" оружейных аппетитов ВСУ

Министерство обороны США ждёт наступления зимы, чтобы воспользоваться "затишьем" украинского кризиса для восполнения арсенала ВСУ. Снижение интенсивности боевых действий также позволит Пентагону нарастить собственные запасы вооружения, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, американское военное ведомство считает аппетиты Киева в области артиллерийских боеприпасов "ошеломляющими". Одновременно с удовлетворением запросов Украины Соединённым Штатам важно поддерживать на высоком уровне и свою боеготовность.

"Хотя летнее контрнаступление Украины идёт всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении, позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство", — сообщили авторы зарубежного издания со ссылкой на источники.