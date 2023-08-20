США побили свой рекорд в смешанной эстафете 4х400 метров

Второе место досталось сборной Великобритании (3.11,06, национальный рекорд), третье — Чехии (3.11,98, национальный рекорд). Предыдущий мировой рекорд — 3.09,34 — был установлен 29 сентября 2019 года на чемпионате мира в Катаре и также принадлежал американцам.

А ранее исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не допустил спортсменов из России до участия в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт с 4 по 17 сентября в саудовском Эр-Рияде. При этом утверждена делегация из двенадцати спортсменов, семи человек обслуживающего персонала и одного технического судьи в качестве нейтральных атлетов. Все они имеют белорусские паспорта.