Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР
Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила противника, в том числе с применением ударных БПЛА.
Кроме того, пресечена попытка разведки боем со стороны противника в направлении Старомайорского (ДНР). Огнём российской артиллерии уничтожен склад боеприпасов в этом же районе, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополя, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новосёлки. Также противнику помешали провести ротацию войск севернее Владимировки.
А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. А на Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.
VK / Минобороны России