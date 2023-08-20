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Регион
Опубликовано 20 августа 2023, 03:50
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Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила противника, в том числе с применением ударных БПЛА.

Кроме того, пресечена попытка разведки боем со стороны противника в направлении Старомайорского (ДНР). Огнём российской артиллерии уничтожен склад боеприпасов в этом же районе, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополя, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новосёлки. Также противнику помешали провести ротацию войск севернее Владимировки.

ВС РФ отразили атаку подразделений ВСУ в Запорожской области
ВС РФ отразили атаку подразделений ВСУ в Запорожской области

А ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. А на Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.

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VK / Минобороны России

Лариса Сафронова
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