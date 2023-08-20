Военные РФ отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Об этом сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила противника, в том числе с применением ударных БПЛА.

Кроме того, пресечена попытка разведки боем со стороны противника в направлении Старомайорского (ДНР). Огнём российской артиллерии уничтожен склад боеприпасов в этом же районе, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополя, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новосёлки. Также противнику помешали провести ротацию войск севернее Владимировки.