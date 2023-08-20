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Обозреватель Bild Рёпке: Для Украины остались только плохие исходы конфликта
Для Украины остались только негативные сценарии развития конфликта, считает известный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он сослался на анализ заместителя главного редактора газеты Пауля Ронцхаймера и возложил ответственность за происходящее на Запад.
"Анализ Пауля Ронцхаймера показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несёт большую ответственность за эту ситуацию", — написал он в социальной сети X.
Как считает Ронцхаймер, одним из вариантов развития событий на полях спецоперации является новое контрнаступление ВСУ в 2024 году из-за провала нынешнего. Последнее признают и на Западе.
Однако, отметил он, новое наступление будет возможно лишь при продолжении накачки Украины оружием. Самым же "ужасным" сценарием продолжения конфликта журналист видит контрнаступление ВС России.
Ранее Юлиан Рёпке заявил, что Запад получил большие проблемы из-за одержимости идеей победить Россию. Он признал, что ВСУ никогда не смогли бы вытеснить ВС РФ с новых территорий.
Unsplash / Mikhail Volkov