Для Украины остались только негативные сценарии развития конфликта, считает известный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он сослался на анализ заместителя главного редактора газеты Пауля Ронцхаймера и возложил ответственность за происходящее на Запад.

"Анализ Пауля Ронцхаймера показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несёт большую ответственность за эту ситуацию", — написал он в социальной сети X.

Как считает Ронцхаймер, одним из вариантов развития событий на полях спецоперации является новое контрнаступление ВСУ в 2024 году из-за провала нынешнего. Последнее признают и на Западе.

Однако, отметил он, новое наступление будет возможно лишь при продолжении накачки Украины оружием. Самым же "ужасным" сценарием продолжения конфликта журналист видит контрнаступление ВС России.