В Комсомольске-на-Амуре заводчане устроили "бразильский карнавал"

Сотрудники авиазавода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре отметили День воздушного флота карнавалом. Как пишет Amur Mash, после трудовых смен они разучивали движения танцев, придумывали себе образы и шили наряды.

Сотрудники авиазавода под Хабаровском отметили День воздушного флота карнавалом. Видео © Amur Mash

"[У нас] отдел главного технолога. Это самый лучший отдел на нашем заводе", — сказала женщина в образе из фильма "Мы из джаза".

Кто-то, например, нарядился на тему "индийского диско", в русские народные костюмы или даже предстал в образе хиппи. В таком виде сотрудники и их семьи вышли в город. По их словам, в следующем году профессиональный карнавал обязательно повторится.