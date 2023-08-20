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20 августа, 06:32

Минниханов сообщил о визите в Будапешт и встрече с Орбаном

<p>Рустам Минниханов и Виктор Орбан. Фото © Telegram / rustamminnikhanov</p>

Рустам Минниханов и Виктор Орбан. Фото © Telegram / rustamminnikhanov

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по приглашению премьер-министра Венгрии посетил Будапешт. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Прибыли сегодня по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапешт! Завтра здесь отмечают главный национальный праздник — День образования венгерского государства", — пояснил Минниханов.

Он добавил, что с Орбаном они в том числе обсудили вклад, который Татарстан вносит в укрепление отношений России и Венгрии.

Орбан: Только деньги Запада поддерживают Украину и её армию "в живом состоянии"

Орбан: Только деньги Запада поддерживают Украину и её армию "в живом состоянии"

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет, поэтому военные действия закончатся тогда, когда в этом будут заинтересованы американские власти.

Андрей Григорьев
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