Минниханов сообщил о визите в Будапешт и встрече с Орбаном

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по приглашению премьер-министра Венгрии посетил Будапешт. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Прибыли сегодня по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапешт! Завтра здесь отмечают главный национальный праздник — День образования венгерского государства", — пояснил Минниханов.

Он добавил, что с Орбаном они в том числе обсудили вклад, который Татарстан вносит в укрепление отношений России и Венгрии.