Минниханов сообщил о визите в Будапешт и встрече с Орбаном
Рустам Минниханов и Виктор Орбан. Фото © Telegram / rustamminnikhanov
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по приглашению премьер-министра Венгрии посетил Будапешт. Об этом говорится в его телеграм-канале.
"Прибыли сегодня по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапешт! Завтра здесь отмечают главный национальный праздник — День образования венгерского государства", — пояснил Минниханов.
Он добавил, что с Орбаном они в том числе обсудили вклад, который Татарстан вносит в укрепление отношений России и Венгрии.
Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет, поэтому военные действия закончатся тогда, когда в этом будут заинтересованы американские власти.